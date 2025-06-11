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傳美將遣數千非法移民至關達那摩灣 最快近日開始

中央社／ 舊金山10日專電

美國政治新聞機構Politico報導，川普政府計畫自本週開始遣送數千名非法移民至關達那摩灣的美軍基地，至少9000人正納入審查。

美國總統川普（Donald Trump）對非法移民採取強硬立場。Politico取得內部文件指出，大批非法移民最快將自11日開始被遣送到關達那摩灣（GuantanamoBay），預計暫時被安置，之後再送返回母國。這項計畫最近幾天才成形，仍可能出現變動。

美國移民暨海關執法局（ICE）近期擴大逮捕行動。Politico指出，白宮副幕僚長米勒（StephenMiller）要求每天須逮捕達3000人。

根據文件內容，約800名歐洲人正被考慮轉送關達那摩灣，包括1名奧地利人、100名羅馬尼亞人及170名俄羅斯人。計畫也引起美國外交人員擔憂。

一名知情的國務院官員匿名表示，這項訊息的目的是要讓人感到恐懼。

一項審理中的聯邦集體訴訟稱，目前約70名無證移民被拘留在關達那摩灣，處於嚴苛的條件下，面臨食物不足、每週才能更換一次衣物、以及鼠患等問題。

目前仍不清楚新送至關達那摩灣的移民將被關押多久才會被遣返回母國。

報導指出，關達那摩灣的美軍基地多年來關押911恐怖攻擊後遭拘留的恐怖主義嫌犯。在反恐戰爭高峰時期，這項設施曾關押多達780人。

川普1月下令要在關達那摩灣安置3萬非法移民，美國國防部對此感到震驚。自2月以來，關達那摩灣來回拘留約500人。如今傳出將大幅增加安置人數，釋出明確打擊非法移民的訊號。

美國國土安全部和國務院發言人尚未回應置評請求。

美國 移民 川普

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