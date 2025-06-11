加州向法院申請禁制令 阻止美軍部署洛杉磯

美國總統川普（Donald Trump）派遣陸戰隊與國民兵（National Guard）進駐洛杉磯後，加州今天向法院申請禁制令，請求阻止美軍部隊部署在洛杉磯街頭。

法新社報導，加州州長紐松（Gavin Newsom）說：「將受過軍事訓練的戰鬥人員部署到街頭，不僅前所未見，還威脅到我們民主的核心。川普的行徑猶如暴君，而不是總統。我們請求法院立即阻止這些違法行動。」

此舉發生在洛杉磯地區移民遭突襲而引發抗議的5天後，儘管抗議活動大致和平，但抗議者與執法人員仍爆發零星衝突。

這波暴力事件包括8日傳出數輛汽車被燒毀，雖然引人注目但屬於零星個案，加州地方官員堅稱局勢仍在掌控之中。

不過，川普與聯邦政府持不同看法，採取非常手段，部署數千名國民兵及現役陸戰隊到洛杉磯街頭。