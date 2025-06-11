不顧加州政府反對 川普派陸戰隊進駐洛杉磯

中央社／ 洛杉磯10日綜合外電報導

美國總統川普下令現役陸戰隊進駐洛杉磯，以因應抗議逮捕移民的示威活動，雖遭加州政府官員反對，今天仍有數百名陸戰隊員於晚間抵達洛杉磯。

綜合法新社和路透社報導，這批700名精銳部隊將加入國民兵（National Guard）的行列，使局勢緊張的洛杉磯市進一步軍事化。洛杉磯擁有數以百萬計外籍與拉丁裔居民。

一名官員告訴路透社，川普下令派往洛杉磯的約700名陸戰隊中，約一半於昨晚抵達，其餘部隊將於今天抵達。美國軍方尚未對此置評。

這場大致和平的示威活動已進入第5天，儘管不時爆發警民暴力衝突。這場動亂源於川普驅逐非法移民行動突然升級，並且突襲搜查多處工作場所。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）接受當地電視台KABC訪問時表示，昨天有100多名示威者被捕，其中多數人並無暴力行為。

美國北方司令部（U.S. Northern Command）在宣布此行動的聲明中表示，陸戰隊將與國民兵一同保護聯邦財產與人員。截至昨天，大洛杉磯地區約有1700名國民兵，且仍有增援部隊陸續抵達。

昨晚在洛杉磯市中心的小東京街區（Little Tokyo），數以十計抗議者與身穿鎮暴裝備的維安人員對峙，有人朝警方發射煙火，警方則以催淚瓦斯回擊。

稍早，手持布條與自製標語的示威者高喊「移民暨海關執法局（ICE）離開洛杉磯」和「國民兵走開」。

加州官員強調，大多數抗議者都保持和平，稱他們有能力自行維護法律與秩序。

民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）在社群平台X上表示，陸戰隊「不應部署在美國國土上對付自己的同胞，只為滿足一位獨裁總統的瘋狂幻想。這不符合美國精神。」

陸戰隊 美國 洛杉磯

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