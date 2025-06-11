部署軍隊對付洛杉磯抗議 美國防部：擬花1.34億美元

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）10日出席聯邦眾院聽證會，他在會中為美國總統川普未經州政府同意就部署國民兵和陸戰隊的決定辯護；國防部官員並指出，這次部署預計花費1.34億美元。記者陳熙文／攝影
美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）10日出席聯邦眾院聽證會，他在會中為美國總統川普未經州政府同意就部署國民兵和陸戰隊的決定辯護；國防部官員並指出，這次部署預計花費1.34億美元。記者陳熙文／攝影

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）10日出席聯邦眾院聽證會，他在會中為美國總統川普未經州政府同意就部署國民兵和陸戰隊的決定辯護；國防部官員並指出，這次部署預計花費1.34億美元。

針對川普政府部署國民兵和陸戰隊來應付洛杉磯的大規模民眾抗議，赫塞斯的特別助理麥克唐納（Bryn MacDonnell）10日表示，現在預計花費為1.34億美元，主要用於移動、居住和食物等；麥克唐納也表示，該花費將出自國防部的運作和維護的帳戶；據了解，此次軍隊部署計畫為期60天。

赫塞斯10日出席眾院聽證會，他對川普政府部署軍隊的決定表達支持，稱美國移民及海關執法局（ICE）的人員應該要能夠在國內安全地執行任務。

赫塞斯並以2020年佛洛伊德（George Floyd）警暴死亡案所引發的明尼蘇達州暴動為例，認為當時就是太晚動員國民兵，並認為，川普認知到這樣的情況、州長未能做出適當的處置，如果情況失控，會對市民來說非常糟糕。

然而，面對眾議員麥卡倫（Betty McCollum）要求說明軍隊部署的花費，赫塞斯起初並不願意做出回答，只表示，國防預算成長13%，指國防部有能力承擔花費，直到眾議員阿吉拉爾（Pete Aguilar）再次詢問，才由麥克唐納做出回答。

美國 川普 國防部

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