逾5成民調相挺！白宮官員：與加州對抗是政治勝利

美國川普政府在加州洛杉磯掃蕩非法移民引發示威與暴力衝突，川普被指越權出動陸戰隊和國民兵，加州政府憤而提告。白宮官員表示，民意支持川普採取強硬執法，且從政治角度看，與民主黨執政的加州對抗是能加分的議題。

美國移民暨海關執法局（ＩＣＥ）等機構加強打擊職場非法移民，聯邦幹員六日起在洛杉磯時裝商業區搜捕無證移民，引發恐慌、示威與警民衝突，川普罕見繞過州長紐森出動國民兵和陸戰隊。加州官員表示不需要軍隊協助，憤而控告聯邦政府。

不願具名的白宮官員對ＮＢＣ說，打擊無證移民是川普的指標政見，為此與加州對抗是政治勝利。一名白宮官員說，「我們樂於迎戰」，就政治面來看這是川普穩操勝券的議題。

一名川普的顧問說，許多選民因為川普主打強硬移民政策而支持他，「美國人正是為此投給他，就這麼簡單。川普當選是因為他堅持『美國優先』主軸，他所做的一切都是兌現與美國選民的承諾」。

民主黨與移民維權人士普遍抨擊這場洛城執法非法、不人道，並稱這完全是政治考量。這名川普顧問則說：「看看這些暴力行為和攻擊執法人員，如果民主黨想支持這種就由他們去。這就是何以大選是我們勝出而不是他們。」

川普的顧問們還點出一件事，即他的移民政策支持度居高不下。在洛城突襲執法前，哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）一份民調顯示，百分之五十四受訪者支持川普政府「驅逐非法移民」計畫。