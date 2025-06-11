川普繞過暴亂法 700美軍陸戰隊+2千國民兵開往洛城

美國加州因掃蕩無證移民引發的抗議延燒，川普政府繼七日動員兩千名國民兵部署洛杉磯，九日再宣布出動七百名陸戰隊員和額外兩千國民兵。加州州長紐森九日控告川普非法接管加州國民兵，還說將就前述陸戰隊部署提告。

美國北方司令部九日說，約七百名美軍陸戰隊奉命進駐洛杉磯，協助維護聯邦人員與聯邦建築物安全，這些陸戰隊員不會與抗議群眾直接接觸。紐約時報報導，陸戰隊九日晚間已從距離洛城約兩百五十公里的駐地開往城內。

川普的邊境政策主管「邊境沙皇」霍曼七日揚言，阻礙執法的官員恐被逮捕，紐森曾公開回應「來抓我吧」。川普九日中午返回白宮接受媒體提問時則說，若他是霍曼，就會逮捕紐森。

川普說，逮捕紐森是好事，紐森喜歡曝光。川普也聲稱喜歡紐森，認為他是好人，但眾所皆知紐森非常無能，辦事非常差勁。川普並說在洛杉磯惹事的人都是職業煽動者、叛亂分子，這些壞人都該被關進監獄。

川普也說，大家都看到洛杉磯前幾夜到處有人燒車，還有人燒房；政府做了對的事；至於為什麼沒有取得州政府同意就派兵，川普說，是因為現在有個無能的州長。

霍曼九日受訪時澄清，他未直接揚言要逮捕紐森，但說沒有人可凌駕法律。紐森則在社群媒體說，川普說要逮捕現任州長，這是他永遠不想看到的一天；不管是民主黨還是共和黨，這是國家不能跨越的界線，川普這種說法無疑是走向威權的一步。

加州州長辦公室發新聞稿說，紐森和加州檢察長邦塔九日已控告川普政府，點名川普、國防部長赫塞斯和五角大廈，指控川普政府非法且非必要接管加州國民兵，無謂的讓洛杉磯的混亂、暴力升級，不但有違美國憲法，也逾越總統權力。

紐森並說，將對陸戰隊部署到洛杉磯提告。他九日晚間在社群媒體Ｘ說，「美國陸戰隊為寶貴的國家目的服務，即保護民主。他們不是政治棋子」；赫塞斯非法將陸戰隊部署到街頭，「這是公然濫權。我們將提告來阻止」。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，陸戰隊和國民兵一樣不能從事逮捕等執法行動。美國官員說，派陸戰隊保護聯邦建築，讓當局可以不啟動「暴亂法」就動用陸戰隊。援引暴亂法則可讓總統透過現役軍人在美國境內執法，但該法鮮少使用。上次陸戰隊加入平息民亂，是一九九二年洛杉磯警察毆打非洲裔男子金恩引發的大規模暴動。

法新社十日引述分析家報導，洛城示威嚴峻考驗紐森領導力，但紐森正考慮二○二八年參選總統，這也給予紐森獨特機會。加州政府前高官傑夫．勒說，若紐森能凸顯他和川普的巨大差異，或許會是好事。