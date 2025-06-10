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有望挽回關係？川普、馬斯克才鬧翻 白宮卻擬保留星鏈服務
美國總統川普今天表示，他並無計劃在白宮停用太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈服務，但考慮將他的特斯拉電動車移走。川普上週末宣布，他和這2家公司執行長馬斯克的關係已經告終。
路透社報導，川普（Donald Trump）告訴記者：「我可能會稍微移動那輛特斯拉（Tesla），但我不認為我們會移除星鏈（Starlink），這是個很棒的服務。」
今年3月，川普表示他已向馬斯克（Elon Musk）購買1輛紅色的特斯拉Model S。當時馬斯克仍是川普關係密切的盟友。
白宮官員上週透露，川普與馬斯克鬧翻之後，川普可能賣掉他的特斯拉座車。上週這輛車被目擊仍停在白宮停車場。
川普7日說自己無意與馬斯克和好，但他今天又稱，如果馬斯克主動打電話給他，他不會介意。
川普說：「我們曾有良好關係，我只希望他一切順利。」馬斯克則在社群平台X的川普評論影片下方回應愛心表情符號。
兩人5日公開決裂後，馬斯克近日已刪除部分批評川普的社群媒體貼文，其中包括1則表示他支持彈劾川普的貼文。
親近馬斯克的消息人士透露，他已不像先前那麼憤怒，他們相信馬斯克可能希望修復與川普的關係。
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