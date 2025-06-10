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又往臉上貼金？川普狠批州、市長無能 稱若未派兵「洛杉磯將成焦土」
美國總統川普10日在真實社群發文說，若他過去3個晚上沒派兵到洛杉磯，一度美麗偉大的洛城現在就會化為焦土，就像洛杉磯已有「2.5萬棟房屋」被燒毀，都是因為加州州長紐森和洛杉磯市長貝斯的無能。
法新社報導，川普此話是在聲稱近日洛杉磯街頭動盪，與近期摧毀洛杉磯幾個社區的野火帶來同樣威脅。
隨著掃蕩無證移民引發的抗議在加州延燒，川普政府7日已下令對洛杉磯部署2000名國民兵，9日再宣布出動700名陸戰隊員和額外2000名國民兵。
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