紐約州議會通過法案 允末期病患獲終結生命藥物
紐約州參議會今天通過一項法案，允許末期病患合法使用藥物結束自己的生命。
美聯社報導，紐約州眾議會已於今年4月底通過這項法案，如今參議會也通過，該法案現送至州長辦公室，必須由州長簽署後才能成為正式法律。紐約州州長侯可（Kathy Hochul）的發言人表示，侯可州長將認真評估這項法案。
這項法案將允許末期病患在提出申請並獲兩名醫師同意後，獲得開具致命藥物的處方。
紐約參議會經過數小時辯論後，今晚最終通過這項法案。支持者在討論時指出，法案將讓末期病患能按照自己的選擇安然離世。
提出法案的民主黨籍州參議員霍伊爾曼-希卡（BradHoylman-Sigal）說：「這不是加速死亡，而是結束痛苦。」
反對者主張，州政府反而應該改善臨終醫療照護；他們或是出於宗教因素而持不贊成立場。
共和黨籍州參議員博瑞羅（George Borrello）說：「我們不應提供州政府授權的自殺。」
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