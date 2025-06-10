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馬斯克將遭清算？川普疑施壓盟友選邊站 官員曝想挽回「只剩1招」

香港01／ 撰文／藺思含
美國總統川普（右）與特斯拉執行長馬斯克（左）。路透
美國總統川普（右）與特斯拉執行長馬斯克（左）。路透

美國總統川普（Donald Trump）與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近幾日通過社交平台爆發「口水戰」，最終徹底撕破臉，川普更直接宣佈與馬斯克絕交。美國《滾石》雜誌7日報導稱，川普團隊正著手對馬斯克進行清算，施壓二人的知名盟友要求他們選邊站。白宮官員則透露已有許多政商界人士向川普表態效忠，稱馬斯克惟有努力拍川普馬屁才能挽回局面。

有消息人士6月4日稱，白宮的工作人員已經開始聯繫雙方共同盟友（包括黨內大金主、知名保守派人士等），要求他們在川普和馬斯克之間做出選擇。官員指，自周四以來已經有大量政商及媒體精英去信川普政府表示效忠，當中甚至有人在信息中說：「Elon對我們來說已經死了。」

另一位白宮官員則指出：「我們正在奪走埃隆的朋友。若馬斯克想挽回，他需要比以往任何時候都更用力的拍川普的馬屁。」但這名官員說，即便如此也無法保證他能挽回局面。

此外，有官員向該雜誌透露，聯邦政府隨時可以重新啟動對馬斯克名下企業的調查。

延伸閱讀：

馬斯克點名在淫媒愛潑斯坦名單榜上有名 特朗普首度回應

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文章授權轉載自《香港01》

馬斯克 美國 白宮 川普

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