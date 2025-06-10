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洛杉磯示威考驗加州長 外媒分析：是危機也是轉機
分析人士指出，美國洛杉磯爆發的反逮捕移民示威，對加州州長紐松的領導力構成嚴峻考驗，但鑒於他正考慮於2028年參選總統，動盪也賦予這位頗具雄心的州長獨特機遇。
法新社報導，57歲的紐松（Gavin Newsom）負責治理美國最大也最富裕的州。他毫不退縮，希望領導民主黨反制總統川普（Donald Trump）的移民掃蕩行動。
上週末紐松也持續抨擊川普，指控他向洛杉磯市中心部署加州國民兵（National Guard），是在「蓄意煽動」緊張局勢。
紐松被視為未來最有希望領導民主黨的人選，他也毫不掩飾自己的政治雄心，且似乎樂於把握機會，和川普來場公開對決。
隨著美國移民暨海關執法局（ICE）突襲搜索行動引發的最新衝突在洛杉磯街頭蔓延，紐松在社群媒體高調開轟，還矢言控告川普「嚴重侵犯州主權」。
前加州州政府高階官員傑夫．勒（Jeff Le）告訴法新社：「每場政治危機都是政治機遇」。
他說：「川普總統在加州的支持率僅有30%，若州長能凸顯自己和川普的巨大差異，或許是件好事。」
傑夫．勒指出，紐松的反抗行動也將使「渴望迎來戰神」的民主黨支持者感到高興。
但他也警告，川普正試圖大幅削減加州的聯邦資金補助，接下來洛杉磯若陷入長期僵局，特別是一旦暴力或破壞行為升級，恐將侵蝕民眾的同理心。
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