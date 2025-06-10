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鬆綁監管的訊號？鮑曼宣誓就任聯準會副主席

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
鮑曼（Michelle Bowman）今天宣誓就任美國聯邦準備理事會（FederalReserve）監管副主席。圖／路透社
鮑曼（Michelle Bowman）今天宣誓就任美國聯邦準備理事會（FederalReserve）監管副主席。圖／路透社

鮑曼（Michelle Bowman）今天宣誓就任美國聯邦準備理事會（FederalReserve）監管副主席，她的任命被視為美國總統川普領導下鬆綁監管的信號。

在川普所屬共和黨掌控的聯邦參議院，鮑曼的任命案已在上週獲得確認。

聯準會今天在聲明中表示，鮑曼的任期為4年。

法新社報導，今年3月，川普宣布選擇鮑曼擔任監管副主席，稱美國經濟「管理不善」，「是改變的時候了」。

鮑曼出身社區銀行家，她對於聯準會前副主席巴爾（Michael Barr）試圖實施更嚴格的銀行監管，作為國際社會因應2007-2009年全球金融危機的部分措施，始終批評不遺餘力。

聯準會 美國 川普

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