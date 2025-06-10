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別再亂取名！美法院明令11名字違法 這些甜膩字恐被當特種行業

聯合新聞網／ 綜合報導
目前已有11個英文名字，被美國法院明令禁止使用。示意圖／Ingimage
目前已有11個英文名字，被美國法院明令禁止使用。示意圖／Ingimage

大部分台灣人都有取英文名字，但目前已有11個英文名字，被美國法院明令禁止使用，包括Adolf Hitler、Jesus Christ、Santa Claus等。對此，專家也建議取英文名字時，建議避免使用Candy、Honey等過於甜膩的詞彙，可能被誤認為從事特種行業。

根據美國媒體《NBC》與《U.S. Birth Certificates》報導，美國雖然對命名相當開放，但法院也有明令違法的11個名字，禁止登記使用。包括Adolf Hitler（阿道夫·希特勒）、III（三世）、Jesus Christ（耶穌基督）、King（國王）、Majesty（陛下）、Messiah（彌賽亞）、Nutella（巧克力醬品牌名）、Queen（女王）、Santa Claus（耶誕老人）、＠（符號小老鼠）、1069（純數字）。

專家表示，取英文名字時，最好避開被禁止的名字，以免發生法律糾紛或社會爭議，建議選擇較常見且較容易被接受的名字，尤其是幫孩子命名，若選擇過於特殊的名字，可能在同儕生活中造成不必要的困擾。

此外，專家也提醒，取英文名字盡量避免過於甜膩的詞彙，像是Baby（寶貝）、Candy（糖果）、Honey（蜂蜜）、Sugar（糖）、Sweetie（親愛的）等，容易被認定是從事特種行業的藝名，引發誤會。

英文 美國 名字 台灣人

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