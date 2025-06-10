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加州矽谷響應洛杉磯示威 弱勢族群集結抗議政府

中央社／ 舊金山9日專電

美國移民暨海關執法局（ICE）掃蕩無證移民引爆加州各地示威，矽谷大城聖荷西的市政廳9日傍晚聚集近千人，反對ICE和抗議川普政府外，弱勢族群包括無家可歸者走上大街，演變為一場凸顯階級對立的抗議行動。

加州聖荷西（San Jose）市政廳傍晚聚集近千人，以「聲援洛杉磯」為題，抗議美國移民暨海關執法局掃蕩無證移民、及總統川普（Donald Trump）動員國民兵。

現場，多面加州州旗迎風飄揚，群眾高舉寫有各式訴求的標語，並上演行動劇。

「從ICE突襲、進行拘捕、到聯邦執法機構軍事化，令人反感至極。」聖荷西市議員歐提茲（PeterOrtiz）向群眾喊話，指出「聯邦政府對移民社群使用軍事力量，是可恥的行為，是一種濫權。我們予以譴責」。

美國移民暨海關執法局連日在加州掃蕩無證移民，6日在洛杉磯引發抗議，總統川普動員2000名國民兵，今天再宣布動員700名陸戰隊員和「額外」2000名國民兵。

歐提茲批評，「這和公共安全毫無關係…這是針對有色人種社區灌輸恐懼」。

除抗議聯邦政府的移民執法外，現場還湧現無家可歸者，抗議聖荷西市政府的政策。

一名化身蝙蝠俠的抗議人士向中央社記者表示，「我穿成這樣，是為了讓大家正視一件事，就是我們對社區中最脆弱的一群人，所付出的關心和照顧根本不足」。

這名抗議人士批評聖荷西市政府未能提供足夠住房。針對洛杉磯示威，他則表示一生從未見過這樣的事情，國民兵在某些情況下被軍事化，呼籲群眾團結反抗。

去年是美國總統選舉年，加州各地不時出現挺川普與反川普的示威抗議；今年社會局勢持續動盪，洛杉磯暴動宛如導火線，再次引爆加州各地的抗議浪潮。

在聖荷西這場行動中，民眾不僅針對聯邦政府表達不滿，地方政府也被點名批評。諸多關於無證移民與弱勢族群的訴求浮上檯面，凸顯社會內部長期存在的階級對立問題。

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