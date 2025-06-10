加州正式提告川普 范斯：「總統絕不會退縮」

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聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國加州洛杉磯市中心9日舉行抗議聯邦移民搜捕行動的活動中，群眾揮舞著墨西哥和美國國旗與警察對峙。法新社
美國加州洛杉磯市中心9日舉行抗議聯邦移民搜捕行動的活動中，群眾揮舞著墨西哥和美國國旗與警察對峙。法新社

美國加州州長紐森與加州檢察長邦塔（Rob Bonta）9日針對川普總統決定派遣加州國民兵前往洛杉磯平息移民抗議，提起訴訟，並指此舉是「前所未有的奪權行動」。

國會山報報導，該訴訟於9日下午向舊金山的聯邦法院提出，請求聯邦法官阻止川普的出兵授權，並指出此舉違憲，侵犯了美國憲法第十修正案保留給州政府的權力。

這份長達22頁的訴狀寫道：「我們國家與民主制度的基石之一，是人民應由文人政府，而非軍事統治。」訴狀繼續寫道：「開國元勳們將這些原則寫入憲法中，政府應該對人民負責，以法治為依歸，並且應由文人政權，而非軍事統治主政。」

加州和洛杉磯市官員均未提出國民兵部署要求，紐森也已正式要求聯邦政府撤回調派國民兵的決定。除了憲法層面的爭議外，訴狀還主張，川普所援引的法律條文需要州長同意，但紐森並未同意。

訴狀中寫道：「只有在最緊急的情況下，總統才能在州政府反對的情況下，將國民兵徵召為聯邦部隊。」

不過，美國副總統范斯在「X」發文表示，川普政府不會被非法行為所威脅，將支持追緝暴力罪犯的聯邦調查局幹員，恢復秩序的國民兵、當地警察和陸戰隊，以及執行移民法的美國移民及海關執法局。

范斯表示：「川普總統絕不會退縮。」

范斯 美國 移民 洛杉磯 憲法 川普

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