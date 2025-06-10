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川普持續動員兵力進駐 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國加州洛杉磯市長巴斯9日在洛杉磯市緊急行動中心舉行記者會。歐新社
美國加州洛杉磯市長巴斯9日在洛杉磯市緊急行動中心舉行記者會。歐新社

美國總統川普不顧加州州長紐森的反對，9日持續動員國民兵與調動陸戰隊前往洛杉磯。市長巴斯（Karen Bass）指責聯邦政府，將洛城當成接管地方與州政府權力的「試驗案例」，並表示這種介入毫無正當性。

衛報報導，巴斯在記者會上表示，洛杉磯正被用作「一個試驗案例，看看聯邦政府介入並奪走州政府或地方政府權力時會發生什麼情況」。她強調：「我不認為我們的城市應該被拿來做實驗。」

巴斯還問道：「你知道國民兵正在做什麼嗎？他們守衛兩棟建築，這就是他們的任務，所以他們還需要再出動陸戰隊嗎？」

她指出，川普甚至在國民兵抵達洛杉磯之前，就已經祝賀他們恢復和平。她表示，在移民和海關執法局（ICE）上周開始突襲行動之前，洛杉磯一直十分平靜，「這場混亂是從華府開始的，根本沒有任何正當理由進行突襲，什麼事也沒發生。」

巴斯指出，ICE的突襲行動已在當地居民，包括合法居民之中，引發了「一定程度的恐懼」。她說：「我再怎麼強調現在洛杉磯人心中的恐懼和驚恐程度也不為過，他們不知道明天或今晚，突襲會不會發生在他們的家中，或是在工作場所，該不該送孩子去上學，該不該去上班？」

巴斯向記者表示，「你能想像自己去ICE參加年度報到，接著被告知去要前往某設施報到後就被拘留了，而你還是合法居民嗎？」她指出，這就意味著人們將不敢繼續報到，他們將隱瞞身分，最終喪失合法身分。

巴斯補充說：「我們是一座移民城市，我們一直都接受這一點。這樣的氛圍在我們的城市帶來了混亂，我們不需要這樣的局面。」

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