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洛杉磯示威群眾包圍聯邦政府大樓 喊川普下台

中央社／ 洛杉磯9日專電

針對移民暨海關執法局（ICE）擴大掃蕩非法移民，洛杉磯抗議進入第4天。示威群眾數百人今天聚集聯邦政府大樓，反對國民兵進駐洛杉磯，喊「川普下台」。一名受訪者將川普類比納粹。

洛杉磯的移民局執法人員6日在多處突襲執法，逮捕非法移民，其中包括名工會領袖伍爾達（DavidHuerta），此舉引發群眾示威。洛杉磯市中心一連3天都有群眾上街抗議。

總統川普下令，週末2000名國民兵進駐洛杉磯。今天在洛杉磯的聯邦政府大樓前，有數百名群眾聚集。大批警力與加州國民兵駐守大樓周邊，與抗議群眾形成對峙場面。

一名不具名的示威者手舉標語，寫著「ICE等於蓋世太保」。他受訪表示，今天站出來是為了支持無證移民的朋友，保護他們免受移民執法局的傷害，他把川普指為「白宮裡的納粹」，主張「白人至上主義不應該存在美國」。

這幾天示威活動，出現不少火爆場面，包括群眾破壞公物、燒毀Waymo無人駕駛車。但這名受訪者表示，大多數的示威者都是和平抗議，行使公民權力，「國民兵不應該出現在這裡」。

另一名示威者墨裘瑞（Elizabeth Mercury）向中央社表示，川普上台以來，她已經上街4次，這次站出來是為了支持被ICE逮捕的工會領袖伍爾達，「他為工會成員發聲，卻遭到突襲，現在面臨6年刑期」。

墨裘瑞表示，大多數的示威群眾都是和平抗議，少數失控場面是因為「人們真的很憤怒，我可以理解這種情緒，因為ICE闖進人們的學校、工作場所抓人，這些人都是對這個國家、對加州的農業、服務業有重大貢獻」。

墨裘瑞說，國民兵不應該進駐洛杉磯，無論是州長、市長都不同意這樣的調動，「我們也不允許這樣的情況發生」。

抗議群眾舉標語、喊口號，訴求「川普下台」、「國民兵滾出LA」、「人民團結，融化ICE」。

移民 洛杉磯 川普

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