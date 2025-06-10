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又有中國科學家在美國被捕 疑涉嫌走私生物材料

中央社／ 底特律9日綜合外電報導電

美國有關當局今天表示，1名中國科學家在抵達密西根州底特律（Detroit）機場時被捕，是近日以來第2起涉嫌走私生物材料的案件。

美聯社報導，這名科學家被控於數個月前寄送生物材料給密西根大學（University of Michigan）的實驗室人員。美國聯邦調查局（FBI）在法庭文件中指出，寄送的這些材料與某種蠕蟲有關，需先取得政府許可。

這名科學家自中國搭機並於昨天抵達美國底特律，接受問話後被捕。她在湖北省武漢的華中科技大學攻讀高級學位，計劃花1年時間在密西根大學完成1項研究。

FBI表示，她分批寄送的物品中，包含1個被夾在書本中的信封，而這些物品分別於去年和今年早些時候被當局攔截並拆封。

法律文件並未提及FBI是否認為這些生物材料是否具有風險，但美國聯邦檢察官表示，走私行為「危及我們安全」。

這名科學家遭拘禁，靜待11日的保釋聽證會。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）生物學家夏比拉（Michael Shapira）在閱讀了法庭文件後向美聯社表示：「我並不認為這東西有什麼危險。但運送生物材料是有相關法律規定。」

美國聯邦政府上週起訴2名中國科學家，指控兩人意圖走私有毒的「禾穀鐮刀菌」入境。其中1人去年在抵達底特律機場後旋即遣返回中國；另1名密西根大學研究員則是被逮捕羈押至今。

美國 科學家 材料

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