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洛杉磯衝突未歇 聯合國籲勿讓局勢進一步軍事化

中央社／ 洛杉磯9日綜合外電報導

美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕無證移民、及抗議總統川普洛杉磯部署國民兵的示威持續延燒，聯合國今天呼籲勿讓局勢進一步軍事化，川普則是再派額外2000國民軍因應。

法新社報導，川普7日已經動員2000名國民兵（National Guard）至全美人口第2多的洛杉磯，約300人昨天就定位來保障聯邦大樓和官員。

到了今天，也就是示威行動第4天，川普政府宣布動員700名陸戰隊員和「額外」2000名國民兵。

聯合國發言人哈克（Farhan Haq）表示：「我們不希望看見當前局勢進一步軍事化，並呼籲地方、州及聯邦各級政府共同努力避免這種情況發生。」

川普今天下令現役陸戰隊進駐洛杉磯，矢言會比以往「更嚴厲的打擊」這些不滿非法移民掃蕩行動的示威人士。

美國北方司令部（USNORTHCOM）先前宣布動員約700名陸戰隊員，加入已在當地部署的國民兵，協助保護加州洛杉磯（Los Angeles）地區的聯邦人員和財產。在擁有大量拉丁美洲裔人口的洛杉磯，這項非常規行動恐進一步升高緊張局勢。

加州州長紐松（Gavin Newsom）強烈抨擊這項舉措，怒轟川普「瘋狂」。

紐松在社群媒體平台X發文說：「美國陸戰隊在多場戰爭中英勇服役，捍衛民主。他們不應部署在美國國土上，面對自己的同胞，只為滿足一位獨裁總統的瘋狂幻想。這是違背美國價值觀的行為。」

動員陸戰隊員之前，示威群眾今天占據洛杉磯市中心街道，焚燒車輛並洗劫商店，場面相當混亂，警方動用催淚瓦斯和橡膠子彈因應。

川普在華府對記者說：「造成這些問題的那些人，是專業的煽動者和叛亂分子。」

他在社群媒體上說，他已部署國民兵部隊「來應對這場暴力煽動的騷亂」，還說「如果我們沒這麼做，洛杉磯早就被徹底摧毀了」。

川普說，抗議群眾朝部隊吐口水，「如果他們繼續這樣做，我向各位保證，他們將受到比以往更嚴厲的打擊。我們不會容忍這類的不尊敬！」

有家小商店遭人塗鴉破壞，老闆對當局祭出強硬手段表示支持。

拒絕透露姓名的商店老闆告訴記者：「我認為當局必須這麼做，才能制止破壞行為。」

她說：「每個人都有抗議的權利，但要以正當方式進行。不能破壞或傷害自己的城鎮，因為你傷害的是那些努力謀生的人。」

然而，也有人對此感到震驚。

47歲的迪默（Kelly Diemer）說：「他們本來應該保護我們，但現在卻像是被派來攻擊我們一樣。這已不再是個民主國家了。」

美國 洛杉磯 川普

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