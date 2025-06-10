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洛杉磯抗議愈演愈烈 華府民眾也上街頭
美國移民及海關執法局（ICE）日前在洛杉磯發動突襲搜索行動，引發民眾大規模抗議，華府民間團體9日也在美國司法部前臨時組織抗議，要求ICE停止行動，並釋放國際公務員工會（Service Employees International Union）領導人伍爾達（David Huerta）。
洛杉磯的民眾抗議愈演愈烈，美國總統川普更不顧加州州長紐森的反對，罕見地下令對洛杉磯部署軍隊，包括部署2000名加州國民兵（National Guard）；國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）則表示，如果暴力的情況持續下去，將動員海軍陸戰隊。
逾百名民眾9日前往司法部抗議，高喊「適可而止」（enough is enough）、「無恥」（shame on you）等口號，要求ICE停止行動。
抗議代表康崔拉斯（Jaime Contreras）表示，川普未經州政府同意，就部署國民兵和聯邦軍隊是讓人無法接受的事情，指川普不希望洛杉磯獲得和平；康崔拉斯也認為，政府逮捕無辜的工會領袖、未經程序就把移民驅逐出境等，其所作所為都令人髮指，所以才會讓洛杉磯的民眾如此憤怒。
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