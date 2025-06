洛杉磯抗議愈演愈烈 華府民眾也上街頭

美國移民及海關執法局(ICE)日前在洛杉磯發動突襲搜索行動,引發民眾大規模抗議,華府民間團體9日也在美國司法部前臨時組織抗議,要求ICE停止行動,並釋放國際公務員工會(Service Employees International Union)領導人伍爾達(David Huerta)。

洛杉磯的民眾抗議愈演愈烈,美國總統川普更不顧加州州長紐森的反對,罕見地下令對洛杉磯部署軍隊,包括部署2000名加州國民兵(National Guard);國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)則表示,如果暴力的情況持續下去,將動員海軍陸戰隊。

逾百名民眾9日前往司法部抗議,高喊「適可而止」(enough is enough)、「無恥」(shame on you)等口號,要求ICE停止行動。