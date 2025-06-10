洛杉磯示威爭議再升溫！美國防部派7百陸戰隊 川普再增派2千國民兵

繼美國川普政府上周末下令2000名加州國民兵進駐洛杉磯後，美國北方司令部（Northcom ）9日宣布，將暫時調動約700名陸戰隊員前往洛城，進一步強化當地的軍事部署。

《國會山報》報導，根據北方司令部發布的聲明，為因應持續發生的針對移民和海關執法局（ICE）突襲行動之抗議活動，國防部長赫塞斯已於上周末下令，要求一支陸戰隊步兵營進入部署準備狀態，該司令部已啟動這支部隊。

北方司令部表示，駐紮在加州二十九棕櫚村（Twentynine Palms）的第一陸戰師第七陸戰團第二營約700名陸戰隊員，將與已部署至洛杉磯的國民兵部隊「無縫銜接」，共同保護聯邦人員與財產。該部強調，這批部隊已接受「緩和衝突、群眾控制及武力使用標準規範的訓練」。

赫塞斯稍後在「X」上發文表示，此次部署是因聯邦官員及聯邦建築面臨的威脅增加所致。他寫道：「由於對聯邦執法人員和聯邦建築的威脅升高，約700名來自潘德頓營的現役陸戰隊員正部署到洛杉磯，以恢復秩序。」同時抨擊加州州長紐森：「我們有義務保衛聯邦執法人員，即使紐森不願這樣做。」

Due to increased threats to federal law enforcement officers and federal buildings, approximately 700 active-duty U.S. Marines from Camp Pendleton are being deployed to Los Angeles to restore order.



We have an obligation to defend federal law enforcement officers - even if Gavin… — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) 2025年6月9日

目前尚不清楚陸戰隊員是否會將實際部署到現場，或僅維持待命狀態；紐森新聞辦公室表示，據他們了解，這些軍人並未正式部署，因為「部署」與「動員」之間有所不同。

紐森新聞辦公室在「X」上發表的聲明中，還抨擊調動陸戰隊是「動員美軍中最優秀的兵種對付自己的公民」，並批評道：「這種程度的升級毫無正當性、完全沒有必要，且史無前例。」

美聯社報導，美方官員表示，川普總統已授權增派2000名國民兵，以協助應對洛杉磯的抗議活動。這項命令將使這些人員轉為現役。不過，一位官員警告，此命令才剛簽署，可能還需1、2天才能開始調動。

紐森稍早在自己的「X」發文指出，他剛剛得知此事，但第一批2000國民兵既沒有食物也沒有飲用水，約只有300人實際部署，其餘人員未接到命令，在聯邦建築內未出動。

他抨擊說：「這與公共安全無關，而是為了滿足一位危險總統的自尊心。這是魯莽的、毫無意義的，也是對我們軍隊的不尊重。」