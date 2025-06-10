舊金山抗議移民執法逾150人被逮 示威持續延燒

加州舊金山今天不平靜，抗議美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕無證移民、及抗議美國總統川普向洛杉磯部署國民兵的示威持續延燒。數百名示威群眾在加州政府大樓前高舉「廢除ICE」等標語，要求釋放部分被逮捕人士。

美國移民暨海關執法局近日在加州大規模掃蕩逮捕無證移民，引發群眾抗議。川普（Donald Trump）7日向洛杉磯出動國民兵，抗議迅速升級，出現縱火等暴力行為。

舊金山群眾8日聲援洛杉磯而後緊張情勢升溫，最新消息指出，共有逾150人遭逮捕，是原本公布數字的2倍之多，當中包括6名青少年，另外有2名舊金山員警受傷。

根據中央社記者掌握的消息，舊金山灣區包括矽谷今天至少有3場抗議活動，群眾持續發出呼喊，響應洛杉磯、反對美國移民暨海關執法局逮捕居民、要求釋放部分被逮捕人士。

一場由勞工團體發起的抗議中午在舊金山的加州政府大樓前舉行，數百人手持「廢除美國移民暨海關執法局」、「美國移民與海關執法局滾出舊金山」等標語，部分抗議人士訴求釋放6日在洛杉磯遭逮捕的工會領袖伍爾達（David Huerta）。

舊金山警方在抗議活動現場嚴陣以待，防止暴力事件發生。

「國際服務業僱員工會」（SEIU）地方分會主席米蘭達（Olga Miranda）受訪表示，「現在有太多憤怒指向移民、指向他們孩子，社區正在做出必要回應」。

米蘭達提到8日晚間的逮捕行動時表示，「這些人不全是我們城市（舊金山）的人」，有一些人來此挑釁、放火，「把我們的城市燒毀並不是解決之道」。她呼籲大眾以和平安全的方式進行示威，「我們希望明天還能在這裡工作，下週也能在這裡工作」。

舊金山勞工委員會（San Francisco Labor Council）執行董事塔瓦里歐尼（Kim Tavaglione）帶領群眾高喊口號，呼籲川普政府「立即終止ICE突襲行動」。

另一名工會領袖龔薩雷茲（Rudy Gonzalez）向群眾表示，「我們必須站出來，對抗聯邦政府的濫用權力」。

加州洛杉磯等大城的示威抗議持續延燒。美國有線電視新聞網（CNN）引述3名不具名知情人士報導，稱美國海軍陸戰隊（US Marine Corps）約500名士兵已從加州「空地作戰中心」（Air Ground CombatCenter）被動員，準備應對洛杉磯的局勢。