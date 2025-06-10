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不理加州的不出兵請求 川普政府派700名海軍陸戰隊至洛杉磯

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
國民兵在洛杉磯。路透
國民兵在洛杉磯。路透

儘管加州州長呼籲不要派遣聯邦軍隊鎮壓反對突襲非法移民的示威活動，但川普政府仍將向洛杉磯派遣700名海軍陸戰隊員。

美國北方司令部周一下午表示，派去大約700名現役海軍陸戰隊員去增援國民兵，保護「聯邦人員和聯邦財產」。加州官員稱此舉將使抗議活動繼續升級，毫無道理。

幾小時前，民主黨籍的加州州長紐森才表示，該州將對川普部署國民兵鎮壓周末抗議活動的決定提起訴訟。現役軍人經常在自然災害和其他事件中提供協助，但很少被派去協助執法。

紐森在周一發表的聲明中指責川普「製造憂懼和恐怖」：「這是一場人為製造的危機，目的是讓他接管州民兵組織，破壞我們共和國的根基。」

海軍陸戰隊的動員是在大約300名國民兵於周日抵達洛杉磯之後的決定。川普周末採取行動，將加州國民兵的控制權由州政府移交給聯邦政府。川普已授權部署2000名國民兵隊員。

美國北方司令部表示，海軍陸戰隊加入國民兵的目的是「提供足夠數量的兵力，以便持續覆蓋該地區」。

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