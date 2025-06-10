川普挺邊境官員嗆逮州長 加州告政府派國民兵

美國政府在加州洛杉磯的掃蕩非法移民行動引發抗議，並演變成暴力衝突，總統川普上週末派國民兵到洛杉磯因應，加州檢察長今天說，加州正就部署國民兵一事提告川普政府。

路透社和法新社報導，川普政府的邊境安全事務負責人霍曼（Tom Homan）7日揚言逮捕任何妨礙加州執法行動的人，包括加州州長紐松（Gavin Newsom）和洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）。

紐松則回應說「放馬過來」。民主黨籍的紐松和巴斯都嚴厲批評共和黨籍的川普派國民兵（National Guard）到洛杉磯。

川普今天被問到霍曼是否應逮捕紐松，他則說：「我要是霍曼就會這麼做，我認為這很好。紐松喜歡出風頭…他表現很差勁。聽好了，我喜歡紐松，他人不錯，但他非常無能，眾所周知。」

紐松回應說，自己希望永遠不會看到美國總統呼籲逮捕現任州長的那一天。他於社群平台X發文：「我不管你是民主黨人還是共和黨人，這是作為一個國家不能跨越的界線。這一步無疑是邁向威權主義。」

川普今天將洛杉磯動盪歸咎於「叛亂分子」，他於白宮告訴記者：「製造問題的人是職業煽動者和叛亂分子。」

川普還說：「他們是壞人，應該被關進監獄。」但他未提供證據說明為何街頭抗議群眾是叛亂分子。

根據加州官方聲明，紐松和加州檢察長邦塔（Rob Bonta）今天對川普政府提起訴訟。

他們要求終止對加州國民兵的非法且不必要接管行動，並說川普政府此舉不必要地加劇洛杉磯地區的混亂及暴力衝突。