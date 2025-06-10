洛杉磯衝突 FBI懸賞151萬抓頭號通緝犯

洛杉磯的移民抗議活動引發執法人員與群眾衝突。洛杉磯媒體KTLA報導，一名在派拉蒙地區抗議的男子投擲石塊並破壞公務車，導致一名執法人員受傷，因此被美國聯邦調查局（FBI）列為「頭號通緝犯」，並懸賞五萬美元（台幣約一五一萬元）逮人。

FBI洛杉磯辦公室聲明，前述攻擊事件的事發時間地點為七日下午約三時半與阿隆德拉大道。當局未公布嫌犯身分、傷勢及損壞情況的細節，但強調此人應視為持武器且具危險性，呼籲知情者提供線索。