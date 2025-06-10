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向川普求和？馬斯克挺鎮壓洛城行動
全球首富馬斯克上周與美國總統川普公開翻臉，七日疑似服軟，刪除批評川普的社群媒體發文。對洛杉磯抗議活動，馬斯克八日轉發多則支持川普政府作為的貼文，態度的轉向引發關注。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬斯克上傳一張川普在社媒真實社群的貼文截圖，內容是川普抨擊加州州長紐森與洛杉磯市長巴斯，認為兩人應向洛杉磯民眾道歉，因為當地爆發衝突，示威持續升高。
馬斯克還轉發副總統范斯在社媒Ｘ貼文，附上兩面美國國旗星條旗表情符號，以示支持。
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