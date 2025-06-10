川普眼中釘 民主黨新星紐森拚大位受考驗

紐約時報八日報導，今年以來，民主黨籍加州州長紐森與川普政府打交道的方式和其他許多民主黨人不同，紐森原先的做法是和解、而非對抗。

紐森一月在洛杉磯機場親迎美國總統川普，川普當時從東岸飛到西岸勘災南加州的山火。另在紐森開設的一個播客節目中，採訪包括巴農在內的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動領袖，這令許多左派人士感到不舒服。紐森還公開說，跨性別運動員參加女子運動項目並不公平，此一立場也跟民主黨人迥異。

白宮官員說，紐森六日花四十分鐘和川普通話，川普要紐森出動警力，因為抗議人士與美國移民與海關執法局（ICE）探員對峙的情況逐漸失控。

對許多民主黨人而言，紐森是最具全美知名度的該黨政治人物，他前述作為似乎像精打細算的操作。但川普決定繞過紐森，在接管加州國民兵後，直接派兩千人開赴抗議活動現場，此舉似很可能打破紐森今年以來一直試圖和川普間保持的平衡。

此次洛杉磯抗議事件，對紐森州長任內政績、他領導加州度過又一場危機的能力，以及他參選二○二八年下屆總統大選的希望，都是關鍵時刻。共和黨政治顧問麥克．馬德里說，紐森現在別無選擇，只能直接反擊，而在選舉時支持他的基本盤也正要求他這麼做。馬德里還說，「我認為，接下來他（對白宮）的語氣、方向及策略，都會有所調整」。

在一月山火的災後重建工作上，紐森亟需川普提供的聯邦政府援助。紐森明年無法尋求連任加州州長，正為角逐下任總統寶座做準備。考慮到總統大選是全國性選舉，紐森此前並未將自己塑造為反川陣營的一員。

紐森目前的處境兩難，一方面是來自政敵的鬥爭，一方面則是選民等外界對他治理能力的檢視。他深知這次的事件若處理不當，外界可能由此評估一位重要地方首長的政績，如同民主黨同志、洛杉磯市長巴斯在一月南加州山火期間，人正在海外出訪面臨的政治危機。