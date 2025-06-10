軍隊平亂 川普可能動用暴亂法

美國總統川普根據美國法典第十編的權限，部署國民兵到加州洛杉磯。美國法律學者說，這批加州國民兵只能為現場移民官員提供保護和後勤支援，但川普若接著援引「暴亂法」，情況將改變；暴亂法允許軍隊「執行聯邦法律」，鎮壓叛亂並擊退入侵。

川普七日部署國民兵的備忘錄說，其服役期限為六十天或由國防部長酌情決定，防長可視需要部署其他正規軍隊，以增強和支持對聯邦政府職能和財產保護。

美媒財星雜誌八日報導，喬治城大學法學教授佛拉戴克指出，一八七八年「民兵團法」大抵上阻止聯邦軍隊參與民間執法，國民兵現在能做的是為聯邦移民與海關執法局（ICE）人員提供武力保護和其他後勤支持；更大的問題是，部署的國民兵是否將導致局勢進一步升級，而這可能正是這次部署的真正目的。

紐約大學布瑞南司法中心指出，暴亂法理論上只應在文人政府當局無法處理的危機期間動用，但該法的要求沒有明確解釋，幾乎一切都交由總統自行裁量。

佛拉戴克說明，表面上，川普下令向洛杉磯部署加州國民兵是為了保護國土安全部人員免受攻擊。不過，至少仍有三個理由足以讓人對川普此舉深感擔憂。

首先，聯邦兵力的存在增加暴力升級風險。其次，即使目前國民兵部署有限，也可能為日後更強硬應對抗議做準備，甚至是為動用暴亂法鋪路。第三，在國內動用軍力可能影響軍隊、聯邦政府與州政府等地方當局的關係，以及軍隊與民間社會的關係。