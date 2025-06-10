洛城示威升溫 警射催淚彈驅離 橡膠子彈擊中記者、群眾

美國移民與海關執法局（ICE）探員在加州洛杉磯搜捕非法移民，自六日起引發抗議活動。洛杉磯警方與ICE等執法人員八日對示威者發射催淚彈與閃光彈，並用警棍驅離群眾。有示威者則放煙火，扔水泥塊及瓶子等物品。

洛杉磯警察局（LAPD）八日表示，抗議活動已分散至市中心各處，並提醒民眾、商家與遊客留意且通報任何犯罪活動。

綜合外媒報導，八日一名抗議男子遭警方發射「非致命彈藥」擊中鼻梁正中央。這種彈藥旨在降低殺傷力且不致命，但仍具嚇阻效果，主要用於鎮暴、驅散群眾或執法時的非致命武力手段，常見包括橡膠子彈、催淚彈及胡椒球彈。

有目擊者描述，一名男子越過護欄看抗議現場情況時，有員警舉槍朝此人射擊，使他臉上出現一道深可見骨、長約十公分的撕裂傷。該目擊者指稱，「這絕對是刻意瞄準，你可以看到其他催淚彈都是往空中射；這是直接朝我們射來的第一發，結果就擊中那名男子的臉部」。

那名男子倒地後血流如注，大家合力幫他站起來，「我雙手與褲子上因此沾滿血跡」，警方則持續朝群眾射擊。美國有線電視新聞網（CNN）報導，尚無法確定國民兵從川普政府接到的具體「交戰守則」。CNN現場記者發現，部署在洛杉磯的加州國民兵均配備制式M4步槍，且已裝上彈匣，這代表可能已裝填彈藥。

澳洲九號電視台（9News）記者陶瑪西在現場採訪時，意外被她附近的LAPD騎警發射橡膠子彈擊中。當時傳出「碰」一聲，她隨即尖叫並抱住腿部，採訪團隊則馬上往後退，以免也遭池魚之殃，所幸她除了覺得有點痛，但基本上沒大礙。

另外，鑒於Google母公司Alphabet旗下無人駕駛叫車服務公司Waymo，其車輛在洛杉磯市中心遭抗議人士縱火，一輛約十五萬美元（台幣約四五三萬元），將暫停在抗議活動的區域內提供接送服務。Waymo發言人證實，將在確認安全後，旗下車輛才會復駛。

除了洛杉磯，北加州大城舊金山也出現類似抗議活動。警方八日晚間表示，包含青少年，當地約有六十人被捕。