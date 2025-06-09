洛杉磯連日示威 500名陸戰隊員待命

美國加州洛杉磯連日發生民眾抗議，反對移民單位突襲無證移民，執法人員與示威者對峙持續升溫。美國總統川普九日凌晨說，洛杉磯情況似乎很糟，應出動軍隊。美國北方司令部八日晚間說，五百名陸戰隊成員已待命，準備隨時支援部署在洛杉磯地區的國民兵。

加州州長紐森八日在社群媒體X寫道，總統不先徵求州長同意就擅自調遣州國民兵「既違法且不道德」，加州將對川普提告。

川普七日繞過紐森，罕見下令對洛杉磯部署兩千名加州國民兵。美國軍方八日說，當天有三百名國民兵進駐洛杉磯地區，主要駐守洛杉磯市、派拉蒙區與康普敦區。國民兵安排部署在洛杉磯市中心的聯邦政府綜合大樓。八日清晨，在康普敦可見戴著頭盔、攜帶自動武器的士兵。

美國北方司令部八日說，第二營第七陸戰隊五百名成員已整裝待命，若有需要將立即部署支援洛杉磯地區的國民兵。這批陸戰隊員駐紮在加州二十九棕櫚村，距離洛杉磯市中心約二百四十公里，將「視需要支援與增援國防部，以利保護聯邦財產與人員的任務」。

川普禁抗議群眾戴口罩

川普九日在自創社群媒體真實社群發文說，現在就要逮捕戴口罩抗議的民眾。川普日前說，禁止群眾在抗議活動戴口罩。

川普八日搭空軍一號前往總統度假地點大衛營以前，在新澤西州向媒體說，必不能讓暴力民眾逍遙法外，「我認為各位將會看到非常強有力的法律和秩序」。被問到有關援引「暴亂法」問題時，川普說「我們正研究在各地部署軍隊」。

加州州長紐森發文說，川普揚言部署五百名陸戰隊進駐洛杉磯是在「升高局勢」。他在X說，已正式要求川普撤回在洛杉磯部署軍隊命令，並譴責「這是對州主權的嚴重破壞」。紐森也抨擊，川普一邊激化緊張情勢，一邊將資源從真正需要的地方撤離。

川普的邊境事務主管「邊境沙皇」霍曼一度揚言，若干預移民執法人員行動，將逮捕紐森與洛杉磯市長貝斯。紐森則回應「來抓我吧」，還說「霍曼知道可在哪找到我」，並呼籲霍曼放過那些只想好好過日子的人。

民主黨州長批川普濫權

多位民主黨籍州長八日也發聯合聲明，批評川普部署國民兵以平息洛杉磯示威「是令人震驚的濫權行為」；州長是各州國民兵總司令，「聯邦政府在未與州首長協商或合作下，即在其邊境內啟用國民兵是無效且危險」。

示威潮擴大至紐約等地

美國有線電視新聞網（CNN）報導，警方八日在洛杉磯至少逮捕廿七人。另外舊金山警方八日說，當地抗議出現暴力行為，逮捕約六十人。美國新聞頻道NewsNation報導，抗議潮在上周末擴大，紐約與芝加哥都出現示威。

美國移民與海關執法局（ICE）日前在洛杉磯對移民發動突襲搜索，引發民眾抗爭。隨著洛杉磯衝突愈演愈烈，CNN報導，加州洛杉磯警察局（LAPD）八日深夜在X發文宣布，整個洛杉磯市中心列入「集會禁制區」，並且要求「所有人立即離開市中心地區」。