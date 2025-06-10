聽新聞
0:00 / 0:00
外企遊說川普盼踩煞車 「大而美」恐砸掉840萬個飯碗
數十家全球大型跨國企業的高階主管，本周將親赴華府遊說，阻擋川普政府提出的外資加稅政策。
英國金融時報（FT）報導，川普「大而美」預算案裡包藏的第899條款若獲通過，美國將可以對被認定來自實施「懲罰性稅收政策」國家的企業和投資人，課徵額外稅負。這引發了跨國企業的強烈反彈。
由殼牌、豐田、LVMH在內近200家公司組成的全球商業聯盟（GBA）警告，899條款恐將危及他們在美提供的840萬個工作。代表滙豐、法巴、瑞銀、RBC和三菱日聯金融等大銀行的國際銀行家協會（IIB）也警告，條款若通過將抑制外資流入，擾亂金融市場。
數據顯示，外資銀行承銷了在美外企逾70%的債券發行，占美元債總規模的近三分之一。這些機構2023年向美企放貸超過1.3兆美元，其融資支持的外企在美直接投資達5.4兆美元。
目前參院已出現廢除該條款的聲浪，企業界則積極爭取至少一年的緩衝期。
「大而美」法案第899條款，可能讓外國投資人的美股股息和部分公司債的利息稅負，在四年內每年遞增5%，主權財富基金的美股投資也將失去免稅優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言