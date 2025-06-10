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外企遊說川普盼踩煞車 「大而美」恐砸掉840萬個飯碗

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

數十家全球大型跨國企業的高階主管，本周將親赴華府遊說，阻擋川普政府提出的外資加稅政策。

英國金融時報（FT）報導，川普「大而美」預算案裡包藏的第899條款若獲通過，美國將可以對被認定來自實施「懲罰性稅收政策」國家的企業和投資人，課徵額外稅負。這引發了跨國企業的強烈反彈。

由殼牌、豐田、LVMH在內近200家公司組成的全球商業聯盟（GBA）警告，899條款恐將危及他們在美提供的840萬個工作。代表滙豐、法巴、瑞銀、RBC和三菱日聯金融等大銀行的國際銀行家協會（IIB）也警告，條款若通過將抑制外資流入，擾亂金融市場。

數據顯示，外資銀行承銷了在美外企逾70%的債券發行，占美元債總規模的近三分之一。這些機構2023年向美企放貸超過1.3兆美元，其融資支持的外企在美直接投資達5.4兆美元。

目前參院已出現廢除該條款的聲浪，企業界則積極爭取至少一年的緩衝期。

「大而美」法案第899條款，可能讓外國投資人的美股股息和部分公司債的利息稅負，在四年內每年遞增5%，主權財富基金的美股投資也將失去免稅優惠。

川普 外資

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