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華納兄弟探索明年將一分為二 迎戰串流時代

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
華納兄弟探索公司（WBD）9日宣布，計劃明年分拆成兩家上市公司。路透
華納兄弟探索公司（WBD）9日宣布，計劃明年分拆成兩家上市公司。路透

華納兄弟探索公司（WBD）9日宣布，計劃明年分拆成兩家上市公司，讓快速成長的串流事業擺脫傳統電視頻道的包袱，為業界投下最新震撼彈。

WBD將拆分為兩家公司：一是串流與製片公司，將包含旗下的電影資產及串流服務HBO Max，並由現任執行長薩斯拉夫（David Zaslav）領軍；另為電視頻道公司，由財務長維登費爾斯（Gunnar Wiedenfels）帶頭，將涵蓋有線電視新聞網（CNN）、透納電視網體育台（TNT Sports）、Discovery及其他業務。

華納兄弟探索預估，將在2026年中完成拆分。薩斯拉夫在新聞稿中說：「透過未來以兩家獨立且優化的公司運作，我們將賦予這些標誌性品牌更清晰的專注方向與策略靈活性，使它們能在當今不斷演變的媒體環境中更有效地競爭」。

頻道 標誌 兄弟

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