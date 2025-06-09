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聯合國海洋峰會揭幕 秘書長籲勿讓深海淪「蠻荒西部」

中央社／ 尼斯9日綜合外電報導

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在全球海洋峰會開幕式上示警，各國進行深海探勘時應謹慎行事，不能讓深海淪為「蠻荒西部」（the wild west）。

法新社報導，各國領袖正在法國尼斯（Nice）參加第3屆「聯合國海洋會議」（UN Ocean Conference），並就深海採礦爭議性規則和全球塑膠汙染條約相關條款等問題展開激辯。

美國總統川普（Donald Trump）4月簽署行政命令，擴大國內及國際水域的深海採礦行動，並規避全球為監管這個新興產業所付出的努力，導致相關問題更形迫切。

聯合國旗下握有公海海床管轄權的「國際海床管理委員會」（International Seabed Authority）將於7月召開會議，討論全球採礦規範，以利監管深海採礦活動。

古特瑞斯表示，他支持相關協商談判，並敦促各國探勘新的採礦水域時「保持謹慎」。

他強調：「深海不能變成蠻荒西部」，這番發言贏得全場熱烈掌聲。

許多國家反對深海採礦，法國也盼望更多國家在尼斯的海洋峰會上加入暫停開採行列，直到各國更加了解這類行動對生態的衝擊。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），暫停深海採礦堪稱「國際要務」。

聯合國 法國 尼斯

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