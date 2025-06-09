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斑馬逃亡一周被捕…直升機空運畫面曝 化為網路迷因爆紅

中央社／ 田納西州麥非斯保羅8日綜合外電報導
郡警局發布的影片顯示，直升機將寵物斑馬艾德運至拖車時，艾德被網子裹住，只有頭和腳探出來。 美聯社
郡警局發布的影片顯示，直升機將寵物斑馬艾德運至拖車時，艾德被網子裹住，只有頭和腳探出來。 美聯社

美國相關當局表示，田納西州1隻逃跑的寵物斑馬在逃亡逾1周後，於今天被抓獲。這隻斑馬在逃期間，被許多網友做成迷因，在網路上爆紅。

美聯社報導，拉瑟福德郡警局（Rutherford CountySheriff’s Office）證實，發現斑馬艾德（Ed）位於田納西州中部一處牧場後，艾德被安全抓獲。

拉瑟福德郡警局透過聲明表示：「直升機將艾德空運送回待命的動物拖車。」

郡警局發布的影片顯示，直升機將艾德運至拖車時，艾德被網子裹住，只有頭和腳探出來。

根據郡警局，艾德5月30日抵達田納西州克利斯地那（Christiana）。艾德的飼主隔天便通報牠失蹤的消息。

長達數天的搜索讓這隻斑馬在網路上爆紅，迅速成為迷因主題。1則假消息貼文顯示艾德在鬆餅屋（Waffle House）用餐，其他貼文秀出艾德造訪其他田納西州城市，或在路邊行乞。

美國田納西州納希維爾市（Nashville）電視台WKRN-TV報導，田納西州的心理衛生和藥物濫用服務部門（Department of Mental Health and SubstanceAbuse Services）用斑馬艾德的照片發布貼文，提醒大家休息一下遠離壓力。

麥非斯保羅（Murfreesboro）警方在貼文中提醒居民鎖好車，附上看起來在大笑的斑馬照片，並為牠加上對話框：「別告訴我你忘了鎖車！」

田納西州的黎巴嫩市（Lebanon）警方也加入這波迷因熱潮，稱歡迎艾德成為他們的「高速新成員」。警方指出，儘管「斑馬員警」尚未獲得完整的資格認證，牠已展現爆紅才能。

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