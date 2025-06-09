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川普下令鎮壓…什麼是美國民警衛隊？任務、編制、誰能指揮一次看懂

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美國總統川普調動了國民警衛隊前往加州洛杉磯「恢復秩序、鎮壓騷亂」，當地爆發了反對驅逐非法移民的抗議活動。 法新社
美國總統川普調動了國民警衛隊前往加州洛杉磯「恢復秩序、鎮壓騷亂」，當地爆發了反對驅逐非法移民的抗議活動。 法新社

（德國之聲中文網）美國總統川普調動了國民警衛隊前往加州洛杉磯「恢復秩序、鎮壓騷亂」，當地爆發了反對驅逐非法移民的抗議活動。

什麼是國民警衛隊？

國民警衛隊是美國武裝部隊預備役部隊的一部分，由兩個軍種組成：陸軍國民警衛隊和空軍國民警衛隊。國民警衛隊於1903年根據民兵法案成立，該法案也規定了國民警衛隊的現行組織結構。

根據美國國防部國防人力數據中心的數據，截至2023年，約41.9萬名預備役人員在國民警衛隊服役。截至2017年，約9500名國民警衛隊駐紮在波多黎各、關島和維爾京群島等美國海外領地。

部署在哪些領域？

國民警衛隊的任務範圍廣泛，經常被部署用於支持救災工作，例如大型火災、颶風等自然災害。最近的一次是在2025年1月加州嚴重的山火期間。在2005年卡崔娜颶風過後，超過5萬名國民警衛隊隊員在新奧爾良協助疏散、救援行動。

國民警衛隊也可以部署用於確保美國國內安全。在2021年1月6日國會山騷亂後，超過2.5萬名國民警衛隊隊員駐紮在華盛頓特區，為拜登的就職典禮提供安保。在非裔美國人佛洛伊德之死掀起全美抗議浪潮期間，多個州動員了國民警衛隊隊員，支援當地警察。

國民警衛隊還可以支援海外軍事行動，曾部署在伊拉克和阿富汗。

由誰指揮？

當國民警衛隊部署到美國各州時，由各州州長指揮。針對聯邦層面的行動，則由美國總統指揮。

針對反對驅逐非法移民的抗議活動，川普簽署了總統備忘錄，以擔憂國家安全為由調動國民警衛隊人員前往洛杉磯。這項命令繞過加州州長紐森（Gavin Newsom），引發加州政府和民間團體的強烈不滿。紐森指責川普政府的干預「故意」加劇緊張局勢。

誰可以加入國民警衛隊？

國民警衛隊通常對所有美國公民開放，不過也需要滿足一些身體、心理條件和法律要求。

大多數國民警衛隊隊員是兼職服役，同時也有少數全職服役。

在軍隊服完兵役的士兵可以申請加入國民警衛隊，他們通常無需接受進一步訓練。

另一種選擇是不服兵役，自願加入國民警衛隊服役。他們於申請後將在軍隊機構進行軍事訓練。

針對國民警衛隊成員的工作量有明確的規定。通常的服役時間為每月一個週末、每年兩週。每次服役一個週末，國民警衛隊成員將根據其軍銜獲得200至600美元的津貼。他們還享有食宿津貼、培訓支持和醫療保險。如果服役時間較長，也可以享有養老保險。

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美國 移民 洛杉磯 川普

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