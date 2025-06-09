直播變命案現場？YouTuber疑遭同行射殺 賭城大道驚傳7槍響恐1死

新聞機構「BNO News」9日引述目擊者和當地官員報導，一名YouTuber在8日晚間於美國拉斯維加斯百樂宮噴泉直播時，突然遭另一名據信是YouTuber同行的男子在人群中開槍，傳至少一人死亡；事發時至少傳出七聲槍響，民眾四處找掩蔽。

該報導指，此事發生在當地時間8日近晚間11時（台灣時間9日下午2時），當時一名叫芬尼（Finny Da Legend）的YouTuber沿著賭城大道（Las Vegas Strip）行走並開直播，有一名女子陪同。

芬尼在百樂宮噴泉直播時，另一名男子在畫面背景走過，似乎沒注意他們；幾秒鐘後，該男再次出現在鏡頭前，與女子對峙。其後該男掏出一把手槍，開始朝在鏡頭外、芬尼方向的某人射擊。該報導稱，開槍男子據信是YouTuber「SinCity-MannyWise」或「Sin City Family」）。

槍響的同時女子抓著相機，似乎倒地，但暫不清楚她是否中槍。幾分鐘後，一名警察將直播關閉。

拉斯維加斯都會警察局聲明，正處理南拉斯維加斯大道3600街區的槍擊，該事件並未發生在賭場內，呼籲民眾避開該區域。警方暫未公布受害者人數，但說負責殺人案的單位已接手調查，顯示至少一人被殺。暫無任何人遭逮的消息。