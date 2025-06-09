快訊

無法確認陳董是誰...陳宗彥性招待案一審無罪 檢提上訴

「家裡無法支撐」雲林學霸錄取台大嘆前景絕望…校友資助下決定圓夢

健檢正常…一年半後突然變「肺癌第四期」 醫生曝：1癌症難檢查出來

川普派國民兵至洛杉磯 共和黨與民主黨分歧加劇

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國加州洛杉磯具有爭議的非法移民掃蕩行動不斷擴大，引發大規模抗議示威。 美聯社
美國加州洛杉磯具有爭議的非法移民掃蕩行動不斷擴大，引發大規模抗議示威。 美聯社

美國加州洛杉磯具有爭議的非法移民掃蕩行動不斷擴大，引發大規模抗議示威，在總統川普派國民兵至當地應對後，共和黨及民主黨人士今天就此事互嗆。

路透社報導，民主黨籍聯邦參議員墨菲（ChrisMurphy）直接指責：「記住這點很重要，川普（Donald Trump）並未試圖治癒傷痛或維持和平。他想要煽動與分裂。」

「他的（政治）運動不相信民主或抗議，如果有機會，他們就會終結法治。」

民主黨籍聯邦參議員布克（Cory Booker）譴責川普未經加州同意便向當地部署軍隊，警告這只會升高緊張局勢。他在國家廣播公司（NBC）節目上指控川普偽善，並指出2021年1月6日數千名川普支持者突襲國會時，川普不僅毫無作為，之後甚至赦免那些被逮捕的人。

影像顯示，至少6輛軍用車和防暴盾牌今天部署在洛杉磯聯邦政府大樓前，聯邦執法人員發射催淚瓦斯，以驅散抗議美國移民暨海關執法局（ICE）掃蕩非法移民的示威者。

加州州長紐松（Gavin Newsom）和川普因抗議活動發生爭執，紐松譴責聯邦政府越權，稱川普想製造「鬧劇」，而川普指控紐松未能維持秩序。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天為川普的決定辯護，強調自己並不擔憂部署國民兵（National Guard）的安排。他補充道：「我們的核心原則之一，就是透過實力維持和平。我們在外交與內政事務上都是這麼做，我不認為這樣太嚴厲。」

共和黨籍聯邦參議員藍福特（James Lankford）談到，川普正試圖緩和緊張局勢，並指有抗議者對執法人員丟物品。

他回想起2020年西雅圖和波特蘭的類似騷亂指出，當時國民兵在伸張種族正義抗議活動中支持當地執法部門。

移民 洛杉磯 川普

延伸閱讀

美中貿易戰 紐時：習近平要求川普管好對中鷹派

貼文批川普、米勒「世界級仇恨者」 ABC記者遭停職

越南是「中國+1」策略重心 美商促川普政府調降關稅

洛杉磯抗爭升級？川普：現在就逮捕戴口罩的抗議民眾

相關新聞

影／洛杉磯市中心全面禁止集會！記者腿部中橡膠子彈 警瞄準開槍畫面曝

美國有電視新聞網（CNN）報導，加州洛杉磯警察局（LAPD）8日深夜在X發文宣布，整個洛杉磯市中心列入「集會禁制區」，並...

直播變命案現場？YouTuber疑遭同行射殺 賭城大道驚傳7槍響恐1死

新聞機構「BNO News」9日引述目擊者和當地官員報導，一名YouTuber在8日晚間於美國拉斯維加斯百樂宮噴泉直播時...

觀光客注意！洛杉磯抗議場面緊張 警局公告：立即離開市中心

美國加州洛杉磯抗議群眾今天放火燒車、與維安部隊發生摩擦。警方表示抗議行動已「分散至市中心各個地區」，並警告居民、商家和觀...

川普派國民兵至洛杉磯 共和黨與民主黨分歧加劇

美國加州洛杉磯具有爭議的非法移民掃蕩行動不斷擴大，引發大規模抗議示威，在總統川普派國民兵至當地應對後，共和黨及民主黨人士...

國務院：哈佛國際生簽證恢復受理 外館進一步審查社媒

華盛頓郵報7日報導，國務院6日晚間發出電報，訓令駐全球外館恢復為準備赴哈佛大學的國際學生與交流訪客處理簽證，即撤銷5日發...

加州州長正式要求川普政府 自洛杉磯撤出國民兵 指揮權歸返州政府

美國加州州長紐森周日晚間已正式要求川普政府撤回在洛杉磯部署國民兵的決定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。