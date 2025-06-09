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加州州長正式要求川普政府 自洛杉磯撤出國民兵 指揮權歸返州政府

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國加州州長紐森。路透
美國加州州長紐森。路透

美國加州州長紐森周日晚間已正式要求川普政府撤回在洛杉磯部署國民兵的決定。

在致函美國防長赫格塞斯時，紐森稱此次是非法部署，要求將部隊指揮權歸還給州政府。

紐森寫道：「目前洛杉磯沒有必要出動國民兵，以這種非法方式部署這麼長時間，是嚴重侵害加州主權，似乎蓄意激化局勢。」

加州州長在推特發表聲明表示，在川普插手前，局勢沒有失控之虞。部署國民兵已嚴重侵害加州主權，不僅無端激化情勢，更虛耗原本該用於實處的維安資源，「我們要求立即撤銷命令。將管轄權交還加州」。

美國 洛杉磯 川普

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