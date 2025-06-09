國旗認同戰：洛杉磯抗議者揮舞墨西哥國旗 川普政府官員批造反

在洛杉磯這個周末的移民權益抗議活動中，墨西哥國旗意外成為焦點。紐約時報報導，數百人高舉墨國和其他拉美國家的旗幟抗議，但此舉激努川普政府的官員及其支持者，將其視為「外國人阻礙執法」的叛亂行為。

36歲女子托雷斯在洛杉磯拘留中心外面揮舞墨西哥國旗，她強調自己的雙重認同：「我是自豪的美國人，但也支持墨西哥同胞。」像托雷斯這樣的抗議人士多為移民後代，她解釋「想讓大家記得我們從何而來」。

但川普政府將此視為挑釁。白宮國安顧問米勒周日在社群媒體發文，譴責「外國人揮舞外國旗幟、製造騷亂，並阻撓聯邦執法人員驅逐非法外國侵略者的行動」。這段話暗示這些人多非美國公民。

這種說法引發學者批評，加州大學教授Chris Zepeda-Millán指出，抗議者對自身的美國人身份毫不懷疑，但反對政策中的種族歧視的色彩。

以往，一些移民團體會勸阻揮舞外國國旗，以免刺激反移民情緒，但當前氛圍下，抗議民眾則不惜透過祖籍地旗幟進行政治表達。