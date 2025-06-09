洛杉磯抗爭升級？川普：現在就逮捕戴口罩的抗議民眾
美國移民及海關執法局（ICE）日前在洛杉磯發動突襲搜索行動，引發民眾抗爭，美國總統川普於美東時間9日凌晨發文表示，洛杉磯的情況看來很糟糕，應該出動軍隊，並表示，應該現在就逮捕戴口罩的人。
洛杉磯的衝突愈演愈烈，川普不顧加州州長紐森（Gavin Newsom）反對，罕見地下令對洛杉磯部署軍隊，包括部署2000名加州國民兵（National Guard）；國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）日前則說，如果暴力的情況持續下去，不排除動員海軍陸戰隊。
川普9日凌晨在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文，指洛杉磯的情況看起來很糟糕，認為應該出動軍隊，並表示，現在就逮捕戴口罩抗議的民眾；川普日前已表示，禁止抗議群眾抗議活動中佩戴口罩。
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