川普12+7國旅行禁令今生效！中午12時正式上路

衛報報導，美國總統川普4日簽旅行禁令，以會引發美國危機為由，禁止阿富汗等12國的國民入境。另外，古巴等7國的國民入境美國將受到部分限制。這項總統公告將自美東時間6月9日凌晨12時01分生效，也就是台灣時間9日中午12時01分。

根據白宮聲明，阿富汗、緬甸、查德、剛果、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹及葉門的國民，被禁止入境美國。蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼和委內瑞拉的國民，入境美國將受到部分限制。

比起川普2017年第一任內的旅行禁令針對以穆斯林為主的國家，這次禁令的範圍廣泛，法律專家普遍認為這次更能經得起司法挑戰。

根據美國政府6日發給所有駐外使領館的指引，此次的禁令不會撤銷已核發給列入名單國家公民的簽證。然而，除非申請人符合少數特定的豁免條件，否則自9日起，其簽證申請將被拒絕。

禁令生效後，已持有有效簽證的旅客應仍可入境美國。