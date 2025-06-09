馬斯克向川普求和？支持鎮壓洛杉磯示威 1表情符號挺美政府

世界首富馬斯克上周公開與美國總統川普撕破臉，7日疑似服軟，刪除不少攻擊川普的貼文。對於越演越烈的洛杉磯反移民與海關執法局（ICE）示威，馬斯克8日轉發多則支持川普政府舉措的貼文，態度引發關注。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬斯克上傳一張川普在真實社群的貼文截圖，內容是川普抨擊加州州長紐森與洛杉磯市長巴斯，稱兩人「應向洛杉磯民眾道歉」，因當地爆發衝突、汽車無故被縱火，示威持續升高。