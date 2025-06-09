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馬斯克向川普求和？支持鎮壓洛杉磯示威 1表情符號挺美政府
世界首富馬斯克上周公開與美國總統川普撕破臉，7日疑似服軟，刪除不少攻擊川普的貼文。對於越演越烈的洛杉磯反移民與海關執法局（ICE）示威，馬斯克8日轉發多則支持川普政府舉措的貼文，態度引發關注。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬斯克上傳一張川普在真實社群的貼文截圖，內容是川普抨擊加州州長紐森與洛杉磯市長巴斯，稱兩人「應向洛杉磯民眾道歉」，因當地爆發衝突、汽車無故被縱火，示威持續升高。
馬斯克還轉發副總統范斯在X的貼文，文中寫道，川普「不會容忍暴動與暴力」，並強調「此刻需要果斷領導」。馬斯克還在貼文附上兩面美國國旗的表情符號以示支持。
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