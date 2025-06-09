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反國民兵抗議升級 無人駕駛叫車遭焚暫停洛城服務

中央社／ 舊金山8日專電

美國移民暨海關執法局（ICE）針對非法移民的掃蕩行動引發洛杉磯群眾抗議，在美國總統川普強硬部署2000名國民兵後，抗議活動升級。無人駕駛叫車服務公司Waymo遭到燒毀後，決定先暫停洛杉磯市服務。

據美國國家廣播公司新聞網灣區頻道（NBC BayArea），Google母公司Alphabet旗下的無人駕駛叫車服務公司Waymo，因車輛在洛杉磯市中心遭抗議者縱火，將暫停在抗議區域內提供接送服務。Waymo發言人證實，將等到情勢確認安全後車輛才會復駛。

美國國家廣播公司人員在抗議現場目擊，至少5輛車起火，其中有2輛車發生爆炸。1輛Waymo車輛價值約15萬美元（約新台幣490萬元）。

隨著抗議行動升級，加州州長紐松（GavinNewsom）今晚在洛杉磯與洛杉磯警察局、洛杉磯警長辦公室高層會面。他在社群平台X表示，已正式要求川普（Donald Trump）撤回在洛杉磯部署軍隊的命令，並譴責「這是對州主權的嚴重破壞」。

紐松抨擊，川普一邊激化緊張情勢，一邊將資源從真正需要的地方撤離。

另外，洛杉磯抗議升級後，舊金山群眾今天晚間在市中心聲援洛杉磯，譴責川普出動國民兵進行壓制。NBC Bay Area指出，人數持續攀升，從數十人演變成數百人。

舊金山抗議活動發生在美國移民暨海關執法局辦公室周遭。1名抗議者透過擴音器高喊，「當移民受到攻擊時，我們該怎麼做？」群眾便齊聲回應，「站出來，反抗！」

美國 移民 洛杉磯

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