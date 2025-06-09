川普跳過州長出動國民兵 1965年來首見

美國總統川普部署2000名國民兵進駐加州洛杉磯，鎮壓抗議亂象。這是數十年來，美國總統首次在州政府未請求支援的情況下，派遣軍隊進入緊急區域。

法新社報導，川普下令聯邦控制的加州國民兵挺進美國第2大城洛杉磯，應對城市街頭「目無法紀的狀態」，以協助平息美國移民當局掃蕩非法移民引發的抗議。

國民兵的起源可追溯至17世紀美洲殖民地時期的地方民兵組織，歷史甚至比美國建國還要悠久。國民兵職責多元，包括國內救災與安全保障、國土防衛與防止內亂，同時作為美軍海外部署的後備力量。

總統下令在國內部署國民兵並非新鮮事，但總統與州長因部署問題產生衝突的情況則相當罕見。

● 2025年－洛杉磯

白宮表示，川普此舉是依據「美國法典」（UnitedStates Code）第10編（Title 10）賦予的權力。這條法律允許在「對美國政權遭遇叛亂或叛亂威脅」期間，將國民兵聯邦化。

加州州長紐松（Gavin Newsom）稱這項決定是「蓄意煽動」，然而川普無視他的反對，下令對洛杉磯部署軍隊，國民兵今天已現身洛杉磯街頭。

人權觀察（Human Rights Watch）前執行主任羅思（Kenneth Roth）在社群平台X表示：「這是自1965年以來，總統首次未經州長要求即部署國民兵。」

「前總統詹森（Lyndon Johnson）當時這麼做，是為了保護民權示威者。如今則是川普為了繼續掃蕩移民而製造政治聲勢。」

布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）國安專家高坦（Elizabeth Goitein）警告，川普此舉是一種「令人震驚的權力濫用」。他的備忘錄授權將國民兵聯邦化，以部署在「實際或可能發生抗議（聯邦移民執法）行動的地點」。

高坦在X表示：「川普已授權在全國任何可能出現針對美國移民暨海關執法局（ICE）行動抗議的地點部署軍隊。這是個巨大警訊。」

● 2005年－卡崔娜颶風

這場毀滅性風災導致紐奧良大部分地區淹水，導致美國史上最大規模的和平時期國民兵部署。

但批評者指控時任總統小布希（George W. Bush）傾向以軍事方式應對災難，而非人道救援。

時任路易斯安那州州長布朗柯（Kathleen Blanco）警告，數以千計國民兵和聯邦部隊中，有很多是經歷過伊拉克戰爭洗禮的老兵。

據報導，她表示：「這些部隊知道如何開槍殺人，而我預期他們會這麼做。」

● 2020年－白宮外

2020年6月1日，在非裔美國男子佛洛伊德（GeorgeFloyd）遭警察壓頸致死後，全美爆發大規模示威潮。

白宮附近聚集了大批抗議群眾，國民兵與警方聯手維持秩序，動用了閃光彈與催淚瓦斯。

與美國50個州不同，華盛頓特區國民兵是唯一一支直屬總統的國民兵。當時仍為川普掌權。

● 1965年－阿拉巴馬州

一場具里程碑意義的民權運動，導致時任總統與支持種族隔離的州長爆發衝突。

由民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther KingJr）領導的示威群眾，當時正從塞麻（Selma）徒步前往阿拉巴馬州首府蒙哥馬利（Montgomery），時任州長華勒斯（George Wallace）原承諾會派遣國民兵維安，但最終反悔。

華勒斯變卦激怒了詹森總統，他不顧州政府意願，直接調派國民兵，讓數以千計美軍與聯邦化的國民兵保護遊行隊伍。

● 1957年－阿肯色州

阿肯色州小岩城（Little Rock）學區奉命廢除種族隔離時，支持種族隔離的時任州長佛巴斯（OrvalFaubus）派遣國民兵包圍一所高中，阻止9名非裔學生入學。

時任總統艾森豪（Dwight Eisenhower）對此極為不滿，並告訴佛巴斯國民兵應維持秩序，確保讓這些學生入學。但佛巴斯卻將國民兵撤出，留下地方警力維安。

艾森豪發布行政命令，將阿肯色州國民兵聯邦化，並調派1000名美軍協助。

● 1970年－肯特州立大學

俄亥俄州肯特州立大學（Kent State University）當年爆發一場反越戰示威活動，學生痛批時任總統尼克森（Richard Nixon）擴大戰爭行動。

隨著動亂加劇，國民兵開火，造成4名學生死亡、9人受傷。

這起事件在全國引發眾怒，也促使政府針對國民兵在應對內亂與動用武力方面進行改革。