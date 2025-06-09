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洛杉磯抗議擴大！川普威脅派500陸戰隊員鎮壓 深夜情勢不妙

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導

加州洛杉磯6日起連日爆發對美國移民執法單位突襲的抗議潮，執法人員與示威者的對峙持續升溫，且抗議活動有擴大跡象，聯邦政府進一步升高戒備層級。美國北方司令部（NORTHCOM）8日晚間表示，已調派500名陸戰隊成員待命，準備隨時支援部署於洛杉磯地區的國民兵部隊，以應對可能擴大的街頭衝突與暴力情勢。

美國北方司令部（NORTHCOM）8日晚間表示，第2營第7陸戰隊的500名成員目前已整裝待命，若有需要，將立即部署支援駐守在洛杉磯地區的國民兵部隊。

北方司令部在聲明中指出，這批人力將「視需要支援與增援國防部，以利保護聯邦財產與人員的任務」。這批陸戰隊員駐紮於加州二十九棕櫚村（Twentynine Palms），距離洛杉磯市中心約150英里（約240公里）。

目前已有2000名加州陸軍國民兵獲得動員授權，但截至目前，僅約300人實際部署至大洛杉磯地區，主要駐守於洛杉磯市、派拉蒙區與康普敦區。

加州州長紐森發文表示，總統川普威脅部署500名陸戰隊進駐洛杉磯，是在「升高局勢」。

根據NEWSNATION，周末期間的反ICE抗議潮開始擴大，包括紐約與芝加哥都出現示威。

一名參與應變工作的資深執法消息人士透露，儘管地方與州政府官員呼籲保持冷靜，洛杉磯各地的執法機關仍正在準備部署資源，以應對當地時間8日晚間可能發生的暴力事件。這名表示，「今晚恐怕會很難熬」，表明夜間情勢恐怕惡化。

另一名執法消息人士稍早也告訴CNN，近期洛杉磯暴力事件多集中於深夜時段。

美國海關暨邊境保護局官員8日在洛杉磯市中心排成人牆，與抗議民眾形成對峙。路透
美國海關暨邊境保護局官員8日在洛杉磯市中心排成人牆，與抗議民眾形成對峙。路透

陸戰隊 美國 洛杉磯

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