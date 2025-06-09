川普嚴查移民釀缺工！餐飲業20%員工是移民 後廚如今上演空城記
隨著川普政府加強移民執法，美國餐飲業正面臨嚴重的勞動力短缺問題。全美各地餐廳老闆表示，移民官員近期經常突擊檢查核實員工工作身份，已經導致部分人員不敢上班。許多餐廳面臨難以招到合格員工來填補職缺的困境，憂心到最後會被迫關門。
金融時報報導，根據全國餐飲協會的數據，美國餐飲業有超過20%員工是移民，其中大約100萬人沒有合法身份。
川普政府收緊移民政策，包括最高法院上月允許當局取消35萬委內瑞拉移民的臨時保護身份、另有25萬人的身份將於9月到期，以及公開高調查緝使得所有身份的移民都升高恐懼。
諮詢公司AlixPartners警告，人手不足將導致服務降級，最終「引發經營危機」。
評級機構惠譽5月將餐飲業展望下調至「惡化」，指出同時面臨關稅上漲和勞動力緊縮的雙重壓力。
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