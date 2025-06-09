快訊

傅崐萁「反罷陸戰」全面啟動 藍綠2026花蓮縣長前哨戰

花蓮海上浮屍案情翻轉！女被2男強押自海堤推入大海 警火速逮人

赴日購物免稅快沒了？日本考慮取消外國遊客優惠、調漲離境稅

聽新聞
0:00 / 0:00

影／川普登機險摔倒！踉蹌瞬間全被拍下 秒現驚恐神情

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普8日準備搭乘空軍一號時不慎絆了一下，媒體畫面捕捉到他面露驚恐神情。法新社
美國總統川普8日準備搭乘空軍一號時不慎絆了一下，媒體畫面捕捉到他面露驚恐神情。法新社

獨立報報導，美國總統川普與國務卿魯比歐8日搭乘空軍一號準備前往大衛營，兩人登機時都不慎絆了一下，引發社群媒體熱議。川普過去常嘲笑前總統拜登走路跌倒，這次輪到川普自己出糗，立刻成為網友嘲諷對象，甚至有人調侃「該幫老川普安排輪椅了」。

這起插曲發生在馬里蘭州哈格斯敦。根據社群流傳影片，川普結束與記者的簡短談話後準備登機，走上階梯時不慎絆了一下，甚至一度重心不穩想伸出左手扶地。

根據外媒拍攝畫面，川普踉蹌之際臉上露出驚慌神情。

一位名為RC Huffman的網友寫道：「我很驚訝他還沒把登機梯換成那種可攜式自動扶梯。」還有評論員譏諷：「是時候幫老川普安排輪椅了」。

不止川普，魯比歐登機前一刻也不慎踉蹌，畫面迅速在網路上流傳。

社群媒體 川普

延伸閱讀

川普稱馬斯克「可憐的傢伙」拒再聯繫　網友譏「切八段了嗎？」

外企遊說求踩剎車：川普預算案899條款恐砸掉840萬個飯碗

川普斷捨離特斯拉？網笑：前男友的禮物不要了 憂影響政策走向

川普不想跟馬斯克說話！他憂「特斯拉股價守不住」 網酸：情侶吵架

相關新聞

影／洛杉磯抗議續升溫！川普國民兵「步槍上彈匣」 有人遭警開槍擊中

美國移民與海關執法局（ICE）在加州洛杉磯打擊無證移民，自6日起已連日引發警民衝突，美國總統川普7日不顧加州官員強烈反對，派遣2000國民兵因應抗議亂象。加州州長紐森8日去函美國國防部長赫塞斯，要求解除國民兵部署。美媒報導，聯邦執法人員8日對數百名示威者發射催淚彈與閃光彈，警方則使用警棍推擠與擊退群眾。

洛杉磯抗議擴大！川普威脅派500陸戰隊員鎮壓 深夜情勢不妙

加州洛杉磯6日起連日爆發對美國移民執法單位突襲的抗議潮，執法人員與示威者的對峙持續升溫，且抗議活動有擴大跡象，聯邦政府進...

影／川普登機險摔倒！踉蹌瞬間全被拍下 秒現驚恐神情

獨立報報導，美國總統川普與國務卿魯比歐8日搭乘空軍一號準備前往大衛營，兩人登機時都不慎絆了一下，引發社群媒體熱議。川普過...

川普嚴查移民釀缺工！餐飲業20%員工是移民 後廚如今上演空城記

隨著川普政府加強移民執法，美國餐飲業正面臨嚴重的勞動力短缺問題。全美各地餐廳老闆表示，移民官員近期經常突擊檢查核實員工工...

下令對洛杉磯部署軍隊 川普：確保強而有力法秩

美國總統川普今天表示，派遣至加州洛杉磯的軍隊將確保「非常強而有力的...

外企遊說求踩剎車：川普預算案899條款恐砸掉840萬個飯碗

數十家全球最大型跨國企業的高階主管本周將親赴華府遊說，阻擋川普政府提出的外資加稅政策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。