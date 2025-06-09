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影／川普登機險摔倒！踉蹌瞬間全被拍下 秒現驚恐神情
獨立報報導，美國總統川普與國務卿魯比歐8日搭乘空軍一號準備前往大衛營，兩人登機時都不慎絆了一下，引發社群媒體熱議。川普過去常嘲笑前總統拜登走路跌倒，這次輪到川普自己出糗，立刻成為網友嘲諷對象，甚至有人調侃「該幫老川普安排輪椅了」。
這起插曲發生在馬里蘭州哈格斯敦。根據社群流傳影片，川普結束與記者的簡短談話後準備登機，走上階梯時不慎絆了一下，甚至一度重心不穩想伸出左手扶地。
根據外媒拍攝畫面，川普踉蹌之際臉上露出驚慌神情。
一位名為RC Huffman的網友寫道：「我很驚訝他還沒把登機梯換成那種可攜式自動扶梯。」還有評論員譏諷：「是時候幫老川普安排輪椅了」。
不止川普，魯比歐登機前一刻也不慎踉蹌，畫面迅速在網路上流傳。
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