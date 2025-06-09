外企遊說求踩剎車：川普預算案899條款恐砸掉840萬個飯碗

數十家全球最大型跨國企業的高階主管本周將親赴華府遊說，阻擋川普政府提出的外資加稅政策。

金融時報報導，川普預算案裡包藏的第899條款若獲通過，美國將可以對被認定來自實施「懲罰性稅收政策」國家的企業和投資人課徵額外稅負。這引發了跨國企業的強烈反彈。

由殼牌、豐田、LVMH在內近200家公司組成的全球商業聯盟（GBA）警告，899條款恐將危及他們在美提供的840萬個工作。旗下70家成員公司的代表本周將會晤美國國會議員。

代表匯豐、法巴、瑞銀、RBC和三菱日聯金融等大銀行的國際銀行家協會（IIB）也警告，條款若通過將抑制外資流入，擾亂金融市場。

數據顯示，外資銀行承銷了在美外企逾70%的債券發行，占美元債總規模的近三分之一。這些機構2023年向美企放貸超過1.3兆美元，其融資支持的外企在美直接投資達5.4兆美元。

目前參院已出現廢除該條款的聲浪，企業界則積極爭取至少一年的緩衝期。

第899條款可能讓外國投資人美股股息和部分公司債的利息稅負在四年內每年遞增5%，主權財富基金的美股投資也將失去現行的免稅優惠。

無黨派聯合稅收委員會估計，未來十年可增加1,160億美元的稅收。但反對者指出，此舉可能引發他國的報復性修法。