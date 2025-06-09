田納西州跳傘飛機墜毀 機上20人幸無人喪生
當局表示，一架載有20名乘客和機組人員的跳傘飛機今天在美國田納西州墜毀，造成數人受傷送院，所幸無人喪生。
法新社報導，根據當地和聯邦官員表示，一架高空跳傘探險用途的雙發動機飛機於當地時間中午過後不久，在納希維爾（Nashville）以南的土拉荷馬（Tullahoma）墜毀。
土拉荷馬市發言人羅素（Lyle Russell）在發送給法新社的聲明中說：「無人死亡。」
他說，這架德哈維蘭DH-6雙水獺飛機（DeHavilandDH-6 Twin Otter）於中午12時30分左右在土拉荷馬地區機場（Tullahoma Regional Airport）墜毀，機上共有20名乘客和機組人員。
羅素表示：「3人由直升機後送治療，1人因傷勢較重而以地面運輸方式送到當地醫院。」他還說：「其他輕傷者由在現場的第一線人員治療。」
他說，地面設施和機場設施都沒有受損，沒有地面上人員受傷的通報。
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