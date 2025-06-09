太依賴SpaceX 美急尋替代案

華盛頓郵報七日報導，在美國總統川普和科技富豪馬斯克上周公然翻臉，川普揚言解除與馬斯克旗下公司的政府合約後，美國太空總署（ＮＡＳＡ）及五角大廈過去一周迅速行動，力促馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）對手，加快研發替代該公司的火箭和太空船。

馬斯克上周揚言讓SpaceX的飛龍號退役，果真如此，ＮＡＳＡ將面臨無法送太空人至國際太空站（ＩＳＳ）的窘境。他之後雖收回此話，但已引發ＮＡＳＡ及五角大廈官員警覺，凸顯美國政府對SpaceX的嚴重依賴。

SpaceX與美國政府簽訂數十億美元合約，其業界的競爭者卻在相關研發上進展緩慢，讓SpaceX取得主宰地位，這使美國政府的選擇不多。

華郵採訪十幾位業界及政府人士，一位ＮＡＳＡ官員坦言，一開始看到川、馬在社媒爭吵，還覺得頗有娛樂性，但當馬斯克提到要停飛飛龍號時，「事情就真的變得很可怕」。美國國防部對此的反應也類似。

其中四位受訪對象表示，自川馬公開決裂後，美國官員已聯絡美國「火箭實驗室」、Stoke Space和亞馬遜創辦人貝佐斯的藍源等至少三家商業太空公司，探詢他們研發中的火箭進度，以及何時能承接政府外包的任務。

美國國會議員也擔憂馬斯克的相關動向。已有國會委員會詢問美國波音的星際飛機現況。ＮＡＳＡ原計畫以星際飛機及SpaceX的飛龍號共同載人至ＩＳＳ。然而星際飛機「不爭氣」，去年夏季的首次太空載人任務還發生諸多問題，使ＮＡＳＡ認為讓星際飛機載人並不安全。